Inscrições abertas em Barueri para concurso público com 13 vagas e salários de até R$ 9 mil

Vão até o dia 18 de março as inscrições no concurso público da Prefeitura de Barueri com 13 vagas em diversas funções, de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.424,98 e R$ 9.999, 12 de acordo com a função.

As vagas são para os cargos de agente de manutenção (3), agente de serviço (3), fotógrafo, analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (programação); e médico nas especialidades gastroenterologista, ginecologista obstetra, neurologista adulto, pediatra e pneumologista pediatra.

A jornada de trabalho será entre 20 horas e 40 horas semanais, de acordo com a função. Além da remuneração, os candidatos selecionados recebem ainda cesta básica.

Seleção e como se inscrever no concurso público com vagas na Prefeitura de Barueri:

Os candidatos realização prova objetiva que está prevista para ser aplicada no dia 2 de abril. Alguns cargos exigem prova prática.

Já as inscrições devem ser feitas até o dia 13 de março, no site do Instituto Gestão de Cidades, com taxa que varia entre R$ 30,50 e 72,50. O edital está disponível aqui.

Também em Barueri, estão abertas as inscrições para concurso público com vagas de auxiliar administrativo no escritório do Cioeste.