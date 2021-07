Sheherazade sofre primeira derrota no processo milionário contra o SBT na Justiça de Osasco

A jornalista Rachel Sheherazade sofreu a primeira derrota no processo que move contra o SBT, emissora sediada em Osasco, no qual cobra quase R$ 20 milhões. Ela solicitou que a ação corresse sob segredo de Justiça, mas o pedido foi negado.

A informação foi divulgada pelo site “Notícias da TV”. Na decisão, o juiz Ronaldo Luis de Oliveira, da 3ª Vara do Trabalho de Osasco, rebateu todos os argumentos apresentados pela defesa de Sheherazade no pedido. “O caso tratado nos autos atrai natural atenção, especialmente da mídia, ante a notoriedade e a fama das pessoas envolvidas nos fatos narrados pela reclamante, a qual, por si só, é pessoa conhecida do público em geral”, declarou o magistrado.

No processo aberto contra o SBT em março, a jornalista, que não teve o contrato renovado e deixou a emissora em outubro do ano passado, alega que não teve carteira assinada e, consequentemente, não recebeu direitos trabalhistas como 13° e férias. Sheherazade também diz ter sofrido assédio moral ao ser “humilhada” pelo patrão Silvio Santos, e que foi vítima de boicote por parte da cúpula do Jornalismo do SBT.

Com a repercussão do caso, Ratinho fez duras críticas à ex-colega de emissora. “O pior defeito e o único que mostra mau-caratismo é a ingratidão. E lamentavelmente você está sendo uma ingrata. Saiu da Paraíba, veio morar em Alphaville [bairro nobre dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba] por conta do SBT. O Silvio Santos cuidou de você todo esse tempo. E de repente, ele resolve mudar, você resolve processar. Que ingratidão. Você é uma ingrata, Sheherazade. E se quiser brigar comigo, venha”, disparou o apresentador.

A primeira audiência foi marcada pela Justiça Trabalhista de Osasco para o dia 3 de agosto, quando testemunhas de Sheherazade e do SBT serão ouvidas pelo juiz. O jornalista Hermano Henning, que também processou a emissora, é uma testemunha da ex-colega.

