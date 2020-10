Simone e Simaria gravam novo DVD em mansão em Alphaville

Vem aí “ Debaixo do meu telhado”, o novo DVD de Simone e Simaria. Na próxima segunda-feira (12), as irmãs gravam o projeto, em formato intimista e sem público, na mansão de Simone, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Com participações especiais de Bruno e Marrone, Dilsinho e do cantor e compositor Tierry, a gravação tem início previsto para o final da tarde e traz um repertório bem popular com 8 faixas.

Segundo Simaria, “esse projeto vem para presentear os nossos fãs, que tanto estão nos pedindo músicas novas. Já temos um outro DVD pronto, o Bar Das Coleguinhas 2, mas ele vai vira Label, em uma turnê que vamos viajar o Brasil com ela. Então, decidimos aguardar o retorno dos shows para lançá-lo”.

Simone completa: “Decidimos então gravar esse novo trabalho. Nosso fãs são tão especiais para nós e merecem este novo trabalho que está lindo, com um repertório incrível. Agora, só precisamos correr para decorar todas as músicas” brinca.