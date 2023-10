SinHoRes Osasco abre 70 vagas em cursos gratuitos de liderança em hotéis e vendas de alimentos e bebidas

Estão abertas inscrições para 70 vagas em dois cursos de qualificação profissional oferecidos gratuitamente pelo Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, por meio da Escola SinHoRes. As aulas são ministradas presencialmente na sede da entidade, no Centro de Osasco.

publicidade

Os cursos disponíveis neste mês são: “Disney: Liderança em Hotéis e Meios de Hospedagem”, que será ministrado no dia 16 de outubro, das 14h30 às 17h30; e “Excelência de Vendas de Alimentos e Bebidas”, no dia 17, das 14h30 às 17h30.

O conteúdo será ministrado pelo Professor PhD, Celso dos Santos, também consultor do SinHoRes e Diretor de Novos Negócios e Capacitação da FHORESP (Federação Empresarial de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo).

publicidade

Os interessados devem se inscrever neste link: https://www.sinhoresosasco.com.br/escola-outubro.

Para participar, é necessário residir em um dos municípios da base SinHoRes: Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Carapicuíba, Cajamar, Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus.

publicidade

Conheça a Escola SinHoRes

A Escola SinHoRes oferece cursos voltados para empresários do setor Hospedagem e Alimentação, empreendedores que querem entrar no ramo, além de profissionais que:

Desejam se aperfeiçoar para crescer na área;

Buscam por recolocação no mercado de trabalho;

Procuram ingressar no setor e precisam de conhecimento de qualidade.

Além do conhecimento agregado aos cursos, a participação será uma ótima oportunidade para networking qualificado, com empresários e gestores em busca de novos colaboradores. Além, é claro, do contato com outros profissionais do mercado.

publicidade

Os alunos receberão Certificado de conclusão com a chancela estadual da FHORESP e Internacional da AREGALA e Cozinheiros sem Fronteiras. A carga horária de cada curso é de três horas.

A Escola SinHoRes conta com apoio da FHORESP (Federação Empresarial de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo), Aregala e Cozinheiros Sem Fronteiras, CSS Treinamento e Consultoria, da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco (SETIDE) e Oz Valley.