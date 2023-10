Site da Prefeitura de Osasco agora conta com ferramenta de acessibilidade em libras

O portal da Prefeitura de Osasco agora oferece uma nova ferramenta de acessibilidade chamada VLibras que permite aos usuários interpretar textos em Língua Brasileira de Sinais (Libras). O ícone para acessar a nova ferramenta, em forma de duas mãos, está disponível do lado direito da tela no site www.osasco.sp.gov.br.

Para usar, escolha o texto que deseja ver traduzido em Libras e ajuste a velocidade da tradução, que é realizada por avatares. Há três avatares disponíveis: um rapaz chamado Ícaro, uma garota chamada Hosana e um menino chamado Guga.

Além disso, é possível posicionar a pequena tela do plug-in com os avatares à direita, esquerda ou no centro do monitor. Basta acessar as configurações do plug-in e escolher a opção “posição na tela”.

