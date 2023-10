Teatro Municipal de Itapevi apresenta “Saltimbancos” nesta segunda-feira (30)

A Prefeitura de Itapevi apresentará o espetáculo gratuito “Saltimbancos” no Teatro Municipal (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro) nesta segunda-feira (30), às 19h30.

A peça conta a história de quatro animais que deixam o campo para tentar a vida na cidade grande, mas acabam percebendo que não é tão interessante quanto imaginavam.

A apresentação é realizada pela trupe de professores da Escola Livre de Teatro e Circo de Itapevi, com criação e direção coletiva.

OIs ingressos são gratuitos, mas é necessário solicitar os ingressos com antecedência através do link da Bilheteria Express. É permitida a compra de um ingresso por CPF, e recomenda-se chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência.

O Teatro Municipal de Itapevi fica na Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Jardim Itapevi.

