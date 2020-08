“Só voltaremos às aulas quando for seguro”, diz prefeito de Carapicuíba

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), anunciou, na noite desta quinta-feira (6), que ainda não há previsão para o retorno das aulas presenciais nas escolas da rede municipal de ensino. “Enquanto não for seguro, não haverá definição de datas”, destacou, durante uma transmissão ao vivo via Facebook.

“O governo do estado está tomando as suas decisões, nós estamos acompanhando, mas estamos tomando as nossas medidas. Desde o início da pandemia, estamos tomando decisões de acordo com as recomendações dos especialistas da Saúde e agora não será diferente. A Secretaria de Educação de Carapicuíba só voltará às aulas quando for seguro para alunos e profissionais”, disse o prefeito.

O prefeito de Carapicuíba disse que pretende testar os professores da rede municipal e que o retorno das atividades presenciais deve depender também desses resultados em conjunto com a opinião dos pais e responsáveis, que estão respondendo uma pesquisa lançada pela administração municipal nessa semana. “Já tivemos mais de 9 mil respostas e é muito importante essa participação dos pais”, comentou Marcos Neves.

“Enquanto as aulas não voltam, a Secretaria de Educação está distribuindo apostilas e montando uma estrutura para as aulas online, levando em consideração quem tem e quem não tem internet em casa. Quem não tem poderá agendar horário na escola municipal para fazer as aulas”, explicou.

Marcos Neves ressaltou ainda que vai observar a decisão do governador João Doria (PSDB) em relação às escolas estaduais, mas que não descarta a possibilidade de tomar decisões diferentes das que serão anunciadas nesta sexta-feira (7) pelo governo do estado, caso a data para o retorno das aulas presenciais na rede estadual seja confirmada para o mês que vem.

Já em relação às escolas particulares que ficam em Carapicuíba, Marcos Neves disse que também vai aguardar as decisões do governo do estado, ressaltando que pode tomar decisões diferentes na rede municipal de ensino.

