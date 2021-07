Supercine hoje (03/07): Uma Noite Mais Que Louca é atração na Globo

Supercine hoje (03/07) tem como atração o filme Uma Noite Mais Que Louca na Globo. O longa vai ao ar por volta das 0h55, deste sábado para domingo, logo após o Altas Horas.

publicidade

Supercine hoje (03/07) – Uma Noite Mais Que Louca

Sinopse: Matt franklin é um jovem de 22 anos recém-graduado que não sabe o que fazer da vida. Ele poderia ter um belo emprego em um escritório ganhando muito dinheiro, mas prefere trabalhar como balconista em uma vídeolocadora. Quando Tori Frederking, a garota por quem era apaixonado no colégio entra no estabelecimento, ele decide tentar conquistá-la. Junto com Wendy, sua irmã, e seu melhor amigo, Barry, Matt aproveitará o convite para a festa de Kyle Masterson para ter a melhor noite de todas.

publicidade

O filme Uma Noite Mais Que Louca também está disponível para locação ou compra no YouTube.

“NÃO VIREI JACARÉ”// Prefeito de Itapevi toma vacina e debocha de Bolsonaro

publicidade

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Take Me Home Tonight

Elenco: Anna Faris; Chris Pratt; Dan Fogler; Michael Biehn; Teresa Palmer; Topher Grace

Dubladores: Clécio Souto; Ettore Zuim; Manolo Rey; Mariana Torres; Priscila Amorim; Reginaldo Primo

Direção: Michael Dowse

Nacionalidade: Alemã

Gênero: Comédia