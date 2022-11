Superliga: Vôlei Osasco perde para o Sesi Bauru no ginásio José Liberatti

O Osasco São Cristóvão Saúde foi superado em sua primeira partida em casa na Superliga de Vôlei 22/23 pelo Sesi Bauru, que venceu por 3 a 1, com parciais de 25/18, 25/15, 23/25 e 25/19. A partida foi realizada nesta sexta-feira (4), no ginásio José Liberatti.

Os erros, especialmente de ataque, prejudicaram Osasco no segundo set. Luizomar precisou pedir tempo quando o placar estava em 3/7 e 4/11, na tentativa de ajustar sua equipe. Também promoveu a entrada de Micaya, Smarzek e Kenya. Apesar do esforço, o Bauru abriu larga vantagem e conseguiu a vitória por 25/15.

O Osasco voltou mais ligado para o terceiro set e, com três pontos seguidos de Tifanny, abriu 5/3. Glayce atacou na entrada para marcar 13/10, forçando Bauru a pedir tempo. Micaya fez 15/14 após longo rali. Na reta final da parcial, o time adversário virou e abriu dois pontos (19/21) e Luizomar parou o jogo. Na volta, sua equipe respondeu em empatou no 21/21. Adenizia, comum ace, garantiu o set point: 24/23. A vitória veio com Tifanny: 25/23.

Osasco seguiu sem vida fácil no quarto set. Tentou correr atrás e virar o placar, mas não conseguiu. Micaya atacou no 13/18. Na sequência, Tifanny largou para marcar 14/20. Kenya, na bola de segunda, fez 16/21, mas a diferença seguiu oscilando entre cinco a seis pontos a favor das Bauruenses. Adenizia, em mais um bloqueio, garantiu uma sobrevida, no 19/24, mas não evitou a vitória do adversário, que fechou em 25/19.

Jogaram e marcaram para o Osasco São Cristóvão Saúde: Giovanna (1), Tifanny (16), Adenizia (11), Fabiana (3), Glayce (14), Drussyla (2) e a líbero Natinha. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Kenya (1), Saraelen, Micaya (5), Silvana, Smarzek.

“Faltou confiança. Faltou coragem. Temos um time forte, que treina bem, mas precisa fazer no jogo o que tem feito nos treinamentos. Não podemos perder a concentração em quadra. Temos um elenco jovem e não podemos nos deixar abater. Elas precisam aprender a jogar com mais confiança. Acredito que ainda falta jogar com mais alegria”, avaliou a central osasquense Adeniza.

SUPERLIGA 2022/23 – Primeiro Turno

28/10 – Sesc Flamengo 2 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Rio de Janeiro

04/11 – Osasco São Cristóvão Saúde 1 x 3 Sesi Bauru – Osasco

10/11 – 21h30 – Pinheiros x Osasco São Cristóvão Saúde – São Paulo (SporTV)

15/11 – 21h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Minas Tênis Clube – Osasco (SporTV)

18/11 – 21h – São Caetano x Osasco São Cristóvão Saúde – São Caetano (SporTV)

29/11 – 19h – Brusque x Osasco São Cristóvão Saúde – Brusque (Sportv)

03/12 – 21h30 Praia Clube x Osasco São Cristóvão Saúde – Uberlândia (SporTV)

09/12 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri – Osasco (Sportv/TVN)

15/12 – 20h – Maringá x Osasco São Cristóvão Saúde – Maringá

20/12 – 19h – Fluminense x Osasco São Cristóvão Saúde – Rio de Janeiro (SporTV)

10/01 – 21h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Brasilia – Osasco (Sportv)