SuperShopping Osaco oferece teste de covid-19 com resultado em 15 minutos

O SuperShopping Osasco passou a oferecer teste de covid-19, com segurança e valor acessível. A iniciativa é fruto de uma parceria inédita com os laboratórios Meyer e Filgueiras, Rede de Drogarias Droga Mina, Manduplast Comércio e ALR Multisserviços, para ampliar os pontos de testagem na região.

O valor cobrado pelo teste de covid-19 é de R$ 140 e pode ser parcelado em até sete vezes. “Estamos engajados em apoiar nossa comunidade no combate à pandemia e sabemos da importância de facilitar o acesso à testagem como base para as principais ações de monitoramento, distanciamento social e tratamento de quem contraiu o coronavírus”, afirma Caroline Alves, gerente do SuperShopping Osasco.

O ponto de testagem está localizado no piso Pilotis, no shopping, e pode ser acessado também via drive thru para quem prefere não sair do carro. O exame identifica a presença de lgG e IgM em amostras de plasma, sangue total e soro por imunoensaio cromatográfico através da extremidade dos dedos. Em 15 minutos, o teste apresenta o resultado e o laudo é enviado no dia seguinte por e-mail.

Serviço

Testagem Fácil Covid-19 – SuperShopping Osasco // Preço: R$ 140, com possibilidade de parcelamento em até 7 meses // Quando: Diariamente, das 9h às 20h // Endereço: avenida dos Autonomistas, Piso Pilotis