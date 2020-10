SuperShopping Osasco arrecada mechas de cabelo para mulheres com câncer

O SuperShopping Osasco abraçou mais uma causa social e desenvolveu uma programação especial para este Outubro Rosa. O estabelecimento vai recolher, até o dia 31 deste mês, mechas de cabelo que serão doadas à ONG Rapunzel Solidária, responsável por confeccionar perucas para mulheres que estão em tratamento de câncer de mama.

A ação conta ainda com a instalação de diversos totens informativos sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, distribuídos em todo o shopping, em parceria com o Instituto Oncoguia.

“Nosso objetivo é levar mais informações para todas as famílias e reforçar a importância da prevenção, principalmente com a realização de exames. O câncer de mama é uma luta antiga, mas sabemos que com as orientações corretas conseguiremos vencer”, afirma Caroline Alves, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Já para estimular a doação de cabelo, o Studio Kanzen, localizado no 2º Piso do empreendimento, oferece desconto de 50% no corte. A campanha acontece durante todo o mês de outubro e os cabelos arrecadados serão entregues para a ONG Rapunzel Solidária.

Para mais informações, basta acessar as redes sociais do SuperShopping Osasco. Administrado pela Saphyr Shopping Centers, o empreendimento segue as normas orientadas pelo Grupo sempre focadas na saúde e bem-estar de clientes, lojistas e colaboradores.