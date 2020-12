SuperShopping Osasco oferece game online de Natal

O Natal no SuperShopping Osasco está repleto de atrações. Além da decoração, campanhas solidárias e promoção Compre e Ganhe, os clientes podem curtir o jogo online “Feliz Natal”, no qual é possível soltar a imaginação e ajudar o Papai Noel, que está trabalhando de casa neste ano.

Realizado em parceria com a escola Super Geek, o desafio do jogo é capturar 100 presentes com o Bom Velhinho no seu trenó, sem encostar nas nuvens ou nas bombas. Na segunda fase, é a hora de entregar todos os presentes resgatados, arremessando-os para acertar nas chaminés das casas. Quem errar, começa tudo novamente.

O jogo Natal Feliz é indicado para todas as idades e, para brincar, é necessário acessar o site do SuperShopping Osasco via computador. “Estamos focados em transformar o fim de ano em uma experiência ainda mais inesquecível e com muito carinho. Com o novo game, queremos reforçar o espírito natalino e garantir ainda mais a diversão das crianças”, diz Caroline Alves, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Doe moedas na Fonte dos Desejos

O Natal no Mundo dos Pets, tema da decoração natalina do shopping, segue a todo vapor. O empreendimento colocou carrossel e árvore toda iluminada na Praça de Alimentação e convida o público para participar das campanhas sociais. Quem jogar as moedinhas na Fonte dos Desejos aposta em boas vibrações para o próximo ano e ainda ajuda quem precisa. Todo o dinheiro arrecado é destinado para a ONG Avama.

Além disso, O SuperShopping Osasco e o Coco Bambu estão recebendo doações de alimentos e rações para o Projeto Social Ações do Bem. O restaurante doa o dobro da quantidade arrecadada.

Já as compras no empreendimento ficam ainda melhores com a promoção Compre e Ganhe. A cada R$ 400 em compras nas lojas de diferentes segmentos do SuperShopping Osasco, o cliente leva para casa um creme de mãos da linha Abraço ou da linha Brésil da L’Occitane.

