Suspeito de tentar estuprar jovem em Cotia é preso pela GCM

No último final de semana, a Guarda Civil de Cotia localizou e prendeu um homem acusado de roubar o celular de uma jovem e de tentar violentá-la em um matagal, na avenida Odair Pacheco Pedroso, próximo à entrada da rua Tietinga.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da GCM, a vítima passava pelo local quando foi abordada por um homem negro, alto que pediu o celular. Ao entregar o aparelho, o homem obrigou a jovem a entrar no mato segurando-a pela garganta. Durante a tentativa de estupro, a vítima conseguiu fugir, pedir ajuda e foi levada à base da GCM.

Ao tomar conhecimento da ocorrência, a GCM imediatamente fez varredura na região e o homem com as características narradas pela vítima foi localizado e reconhecido. A GCM também encontrou o celular que o agressor havia tirado da jovem e jogado no mato.

O agressor foi levado para a Delegacia de Cotia e confessou o crime. Ele foi preso e vai responder por roubo e estupro tentado.