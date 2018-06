Prefeitura de Barueri inicia construção de nova escola no Maria Helena

A Prefeitura de Barueri deu início à construção de uma escola de ensino fundamental, destinada para atender à demanda de estudantes até o nono ano, no Jardim Maria Helena.

A nova unidade terá piso térreo e superior construídos na avenida Giovani Atílio Tolaini, 115, em terreno de 6.347 metros quadrados, com área útil de 4.499 metros quadrados, atrás da Emef “Suzete da Costa e Silva Mariano”.

O método de construção é o pré-moldado. O pontapé para construção do prédio foi dado com a fase de limpeza do terreno e terraplenagem. A previsão de término da obra é maio de 2020.

Com a nova unidade, o Jardim Maria Helena passará a ter quatro escolas, pois, além das unidades mencionadas, conta ainda com a Emei “Professora Elaine Calsolari” e a Emef “Francisco Zacariotto”.

A Emef do Jardim Maria Helena terá 15 salas, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala multiuso, sala de leitura, sala de recursos, administração, vivência / refeitório e quadra coberta e com vestiários.

Contará também com acessibilidade (rampas) e reservatórios para captação de água da chuva (água de reuso).

Outras escolas

Em Barueri, a Educação terá escolas novas em outros locais da cidade. Além do Maria Helena, foram iniciadas as obras de reconstrução da Emef Amador Aguiar. Há ainda ordem de início para construção da Emef da Aldeia e de reformas para outras unidades da rede municipal de ensino.

Prontas e quase finalizadas

Só em 2017, a Prefeitura – além de reformas – pôs quatro escolas novas em funcionamento: Emeif Dorival Faria (Jardim Tupanci) e as maternais no Parque Imperial, Jardim do Líbano e Vila Márcia.

Neste ano, Barueri já descerrou a placa da Emeief Benedito, no Vale do Sol, e concluiu as obras no prédio da Emef Prefeito Nestor de Camargo, no Jardim Mutinga. Em 2018, o governo municipal prevê também entregar a Matermei do Engenho Novo e as maternais do Vale do Sol e Chácaras Marco.