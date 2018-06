“Não mexe comigo”, diz Fátima Bernardes sobre casamento de Bonner

Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora Fátima Bernardes comentou sobre o relacionamento do ex-marido, William Bonner, que está de casamento marcado com a nutricionista Natasha Dantas. A data ainda não foi divulgada.

“O casamento dele não mexe comigo. Acho natural que ele reconstrua a vida dele. Assim como também estou tocando a minha”, disse na entrevista, publicada no domingo, 24.

Fátima e Bonner anunciaram a separação em agosto de 2016, após 26 anos de casados. No ano passado ela assumiu namoro com o advogado Tulho Gadêlha e ele com Natasha Dantas.