Na última sexta-feira, 11, por volta das 18h40, um suspeito morreu e outro foi baleado em uma troca de tidos com um policial militar à paisana, no Centro de Osasco.

A dupla realizou um assalto dentro do estacionamento do Osasco Plaza Shopping e foi seguida pelo PM. Na saída do estacionamento houve troca de tiros, no cruzamento das ruas Fiorino Beltrano e Virginia Aurora Rodrigues.

A ocorrência foi registrada no 5º DP.