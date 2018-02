Teatro Municipal de Barueri apresenta “Clássicos Encantados” com entrada gratuita

No dia 18 de fevereiro, alguns dos principais personagens dos “Clássicos Encantados” estarão Teatro Municipal de Barueri. A entrada do espetáculo é gratuita.

Publicidade

A apresentação trará figuras clássicas do universo dos contos de fadas. Trilhas sonoras, bailarinos e figurinos incríveis fazem parte do espetáculo, com personagens clássicos como Frozen, Cinderela e Aladim

Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do TMB no dia do espetáculo, totalmente gratuitos. A classificação é livre. O Teatro fica na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, Vila Boa Vista, em Barueri. Mais informações: (11) 4198-0972 ou (11) 4199-1600.