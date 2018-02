Barueri Lança campanha “#Carnaval Sem Assédio”

A prefeitura de Barueri iniciou, nesta quinta-feira (8), a campanha “#Carnaval Sem Assédio”. O lançamento aconteceu na Secretaria da Mulher.

Publicidade

Para marcar o início da conscientização, houve desfiles com marchinhas de carnaval e cada bloco trouxe um tema que destacou a liberdade na diversão, sempre com consciência e abordando o combate ao assédio contra mulheres nas festas carnavalescas.

Para a secretária municipal da Mulher, Giani Cristina de Souza, o momento é de curtição e reflexão sobre assunto. “A mensagem da campanha não é contra o namoro ou uma paquera, é contra aqueles que não respeitam o limite do outro. É importante lembrar que qualquer atitude depois do não é assédio. A campanha veio para que os homens assimilem e respeitem a decisão da mulher”, diz.

O evento citou também a importância da prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e entregou materiais informativos e preservativos. Já na sexta-feira (dia 9), a equipe da Secretaria da Mulher também esteve no bulevar central vestida com camisetas com os dizeres “Com assédio não se brinca, denuncie” para reforçar ainda mais a mobilização.

No carnaval de 2016 foi registrado um aumento de 90% nas denúncias de assédio e violência sexual contra mulheres, segundo a Secretaria de Políticas para Mulheres do governo federal. Desde então, campanhas contra o assédio vem ganhando mais atenção da sociedade.