Tela de Sucessos hoje (13/08) tem Os Trapalhões e o Rei do Futebol no SBT

A Tela de Sucessos de hoje (13/08) tem como atração no SBT o filme Os Trapalhões e o Rei do Futebol, com a participação de Pelé. O longa será exibido a partir das 23h15, logo após o Programa do Ratinho.

Tela de Sucessos 13/08, 23h15: Os Trapalhões e o Rei do Futebol

No filme, de 1986, os amigos Cardeal (Renato Aragão), Elvis (Dedé Santana), Fumê (Mussum) e Tremoço (Zacarias) trabalham como faxineiros e roupeiros do Independência Futebol Clube. Devido às disputas de poder entre os cartolas Velhaccio (José Lewgoy) e Barros Barreto (Mílton Moraes), o técnico da equipe é demitido.

Por acidente, o escolhido para assumir o cargo é Cardeal. Para surpresa de todos, o time começa a vencer seus jogos, o que não agrada a alguns cartolas da equipe. Com a ajuda do repórter esportivo Nascimento (Pelé) e de Aninha (Luíza Brunet), que trabalha no bar do clube, Cardeal e seus amigos lutam contra a desonestidade dos dirigentes.

Elenco: Renato Aragão / Dedé Santana / Mussum / Zacarias / Pelé / Luiza Brunet // Direção: Carlos Manga