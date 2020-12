Tela Quente de hoje (14/12) exibe Bohemian Rhapsody – A História de Freddie Mercury na Globo

A Tela Quente de hoje (14/12) vai exibir o filme Bohemian Rhapsody – A História de Freddie Mercury na tela da TV Globo. O longa, que é dirigido por Bryan Siger, vai ao ar às 22h45, logo após mais um capítulo da novela “A Força do Querer”.

Tela Quente de hoje (14/12) – Bohemian Rhapsody – A História de Freddie Mercury

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen, durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Bohemian Rhapsody

Elenco: Aidan Gillen, Allen Leech, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Rami Malek, Tom Hollander

Direção: Bryan Siger

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

