“Tem muita gente querendo ser eu em Osasco”, diz MC Guimê

O funkeiro MC Guimê falou sobre planos para o futuro e sua relação com a cidade de Osasco, em entrevista publicada no portal F5, da “Folha de S. Paulo”.

O cantor diz que pretende passar a atuar também nos bastidores, ajudando a abrir espaço para novos talentos. “Eu quero abrir as portas e os olhos para muita gente nova. Tem muita gente querendo ser eu em Osasco”, diz.

“Quero atiçar o lado empresarial sem deixar de lado o artístico. Priorizo muito a inovação”, completa o artista.

Sobre Osasco, onde cresceu, na região do Vila Izabel, o cantor diz: “Acredito no potencial da cidade, do crescimento dela”. Para ele, nos últimos anos, o município “mudou para melhor”.