Temperatura Máxima hoje (07/11) exibe Histórias Cruzadas na Globo

A Temperatura Máxima hoje (07/11) tem como atração o filme Histórias Cruzadas na Globo. O longa será exibido por volta das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima hoje (07/11): Histórias Cruzadas

Sinopse: Nos anos 1960, a jovem Skeeter retorna para sua cidade de origem, no interior do estado do Mississipi, determinada a se tornar uma escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras da região, que deixam suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca. Com a ajuda de Aibileen Clark, a empregada da sua melhor amiga, Skeeter irá enfrentar muitas críticas para revelar a dura realidade da sua época. Vencedor do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

O filme Histórias Cruzadas também está disponível no Amazon Prime Video.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: The Help

Elenco: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Octavia Spencer, Jessica Chastain, Ahna O’reilly

Direção: Tate Taylor

Nacionalidade: Americana, Indiana, Árabe-Emiradense

Gênero: Drama