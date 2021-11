Luan Santana coloca sua mansão em Alphaville à venda por R$ 43 milhões; confira detalhes

O cantor Luan Santana está vendendo sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, por R$ 43 milhões. O imóvel de luxo tem 2.060 metros quadrados, cinco quartos, cozinha, hall de entrada, piscina espelhada, spa com sauna, entre outros atrativos.

publicidade

A mansão de Luan Santana que está à venda fica no mesmo condomínio onde mora o apresentador Cesar Filho, segundo informações de Leo Dias. O imóvel tem ainda uma garagem com mais de 300 metros quadrados, com capacidade para 20 carros.

Aos 30 anos, o cantor possui um patrimônio milionário, com imóveis espalhados em São Paulo e no sul do país. Ainda no reduto de famosos entre Barueri e Santana de Parnaíba, Luan Santana comprou, quando era noivo de Jade Magalhães, uma cobertura no mesmo prédio em que Zezé Di Camargo tem um apartamento com Graciele Lacerda.

publicidade

Em Alphaville, o artista é vizinho de Simone Mendes, Simaria, Yudi, Eliana, Rodrigo Faro, Lexa e MC Guimê, Geraldo Luís, Dani Souza, entre outros famosos. Quem também está prestes a chegar na vizinhança é a advogada Deolane Bezerra.

Luan Santana tem também uma mansão estúdio, localizada na capital paulista, onde costuma fazer gravações; um sítio com vista para uma represa, onde tem uma lancha ancorada, no interior de São Paulo; e outra cobertura em Camboriú, Santa Catarina.

publicidade

Apesar de seu patrimônio milionário, Luan Santana não costuma ostentar ou se expor nas redes sociais. Em uma de suas poucas aparições, ele assumiu, nesta quarta-feira (3), o namoro com a modelo Izabella Cunha, ao publicar uma série de fotos ao lado do novo amor.

Confira fotos da mansão de Luan Santana que está à venda: