Teste rápido de covid-19 é oferecido em posto itinerante que passa por bairros de Carapicuíba

A Secretaria de Saúde de Carapicuíba oferece testes rápidos de covid-19 de forma itinerante, com um posto percorrendo diversos bairros da cidade. O teste identifica se a pessoa está com coronavírus, e também se já teve a doença em algum momento.

O Teste Itinerante já esteve nas regiões do Parque Jandaia, Ariston, Parque Santa Tereza, Jardim Planalto, entre outras. Até agora, foram realizados mais de quatro mil exames. A iniciativa vai até o dia 24 de novembro. É necessário levar RG ou cartão SUS.

Confira o cronograma das próximas datas e locais dos testes itinerantes de covid em Carapicuíba:

18/11 | Rua Catarina Alves da Silva, Pq. Jandaia, das 9h às 16h

19/11 | Rua Catarina Alves da Silva – Pq. Jandaia, das 9h às 16h

23/11 | Vila Municipal – Próximo ao Fórum, das 9h às 16h

24/11 | Rua Antônio Roberto – Jardim das Belezas, das 9h às 16h

No Ginásio

Além do teste itinerante, a testagem em massa (RT-PCR) continua no Ginásio Ayrton Senna (Senninha), para a população em geral (a partir de 12 anos), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para realizar o teste gratuito e receber o resultado, é necessário apenas levar comprovante de endereço de Carapicuíba, RG e cartão SUS, e também baixar no celular o aplicativo Dados do Bem. Não é preciso preencher o questionário do aplicativo, nem agendar previamente.