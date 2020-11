Boatos sobre fechamento do comércio em Osasco e Cotia são fake news

Circulam nas redes sociais notícias falsas sobre um novo fechamento do comércio em cidades como Osasco e Cotia devido à pandemia de covid-19.

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) e a Prefeitura de Cotia emitiram nota para desmentir os boatos. “A ACEO enfatiza sua luta para que as empresas continuem funcionando e que não sejam mais prejudicadas por fechamentos em decorrência da pandemia de Covid 19”, explica o presidente da entidade, Dr. Amir Gomes dos Santos. “Dezenas de empresas fecharam as portas e centenas de empregos foram perdidos ao longo do ano. Precisamos cuidar das pessoas sem deixar nossa economia quebrar”, finaliza.

A Prefeitura de Cotia emitiu nota na qual declara: “Diferentemente do que vem circulando em alguns grupos de WhatsApp e redes sociais, é FALSA a informação de que a Prefeitura de Cotia determinou o fechamento dos estabelecimentos comerciais”.

Os responsáveis pela nova fake news utilizam o decreto do governador João Doria (PSDB) que prorrogou a quarentena no estado até o dia 16 de dezembro para espalhar a mentira. A prorrogação da quarentena, no entanto, não traz mudanças no cenário econômico, com as cidades ainda na fase Verde, a mais branda, do Plano São Paulo, que permite a abertura do comércio com regras contra a disseminação da covid-19.

“Portanto, os estabelecimentos comerciais e as atividades econômicas estão autorizadas a funcionar (como estão funcionando) de acordo com o que está previsto e liberado para a Fase Verde do Plano SP”, esclarece a Prefeitura de Cotia.

“Oportuno reforçar que a pandemia do novo Coronavírus não acabou e que as medidas de segurança para evitar a contaminação seguem necessárias e é preciso a colaboração de toda a sociedade”, completa.