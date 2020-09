The Sandwich: Popeyes lança no Brasil lanche que causou alvoroço na internet

Após causar alvoroço na internet, o The Sandwich, da rede Popeyes, com unidades em shoppings de Osasco, Barueri e região, chega ao Brasil a partir desta terça-feira (8).

O sanduíche da rede de frango frito, que é controlada pela empresa BK Brasil, “quebrou a internet” e gerou expectativa nos países onde já foi lançado.

Nos Estados Unidos, o produto se tornou o assunto mais falado nas redes sociais e na imprensa quando foi lançado, em agosto de 2019, e a procura foi tanta que o estoque previsto para durar dois meses, esgotou em apenas três semanas. Na China, os consumidores formaram filas de até quatro horas de espera para experimentar o produto.

Para que os brasileiros não fiquem sem provar o sanduíche, e para evitar aglomerações nesse momento delicado de pandemia de covid-19, a Popeyes Brasil diz que realizou um cálculo de racionamento com todos os ingredientes que são importados, garantindo uma alta oferta.

“Sabemos que o esgotamento do sanduíche nos Estados Unidos é um grande sinal de sucesso, mas queremos entregar a melhor experiência para nossos clientes e evitar que isso aconteça por aqui, por isso, buscamos esse estudo detalhado, para que todos consigam comprar da forma mais segura possível”, afirma Thais Souza Nicolau, Diretora de Comunicação e Inovação de Popeyes no Brasil.

The Sandwich

O sucesso do The Sandwich da Popeyes está nos novos processos culinários e ingredientes diferenciados que a marca traz, combinando seu filé de frango ainda mais abundante e suculento, com um novo empanamento extra crocante, maionese premium, picles de receita americana e pão brioche tostado na manteiga.

Além da chegada do The Sandwich no Brasil, Popeyes apresenta mais uma novidade: o novo processo de empanamento, que foi pensado especificamente para esse lançamento, será aplicado também em todos os sanduíches do cardápio, deixando o frango frito muito mais crocante e os sabores do marinado mais realçados.