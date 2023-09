Tiago Leifert estará no Shopping Taboão neste sábado (16) com a campanha de prevenção ao retinoblastoma

Tiago Leifert estará no Shopping Taboão neste sábado (16) com a campanha...

Os ex-apresentadores Tiago Leifert e Daiana Garbin estarão no Shopping Taboão a partir das 10h deste sábado (16) com a campanha De Olho Nos Olhinhos, que visa prevenção e diagnóstico precoce do retinoblastoma, câncer de retina que acometeu sua filha Lua e que afeta geralmente crianças de 0 a 5 anos.

Segundo Leifert, a intenção da campanha é chamar a atenção dos pais para que consigam identificar rapidamente os sintomas, que são o reflexo branco nos olhos ao tirar fotos com flash, e o estrabismo.

No stand da campanha, médicos voluntários estarão orientando a população sobre o diagnóstico precoce. Haverá também lazer para os pequenos.

Além do Shopping Taboão (Rod. Régis Bittencourt, 2643 – Jardim Helena, Taboão da Serra), a campanha De Olho Nos Olhinhos estará também em outros 8 shoppings em diversas cidades do Brasil. Os apresentadores também estarão no stand do Shopping Eldorado a partir das 15h.

