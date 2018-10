Tiririca ficou entre os dez mais votados em nove cidades da região, entre elas Osasco, Barueri e Carapicuíba

Um dos símbolos do chamado “voto de protesto”, o palhaço Tiririca (PR) foi reeleito deputado federal das eleições de domingo (7) com 453.855 votos, o quinto mais votado do estado.

Ele ficou entre os dez mais votados em nove dos dez municípios que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), entre eles Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi e Jandira. A exceção foi Araçariguama, onde ele foi o 11º mais votado.

Nas cidades do Cioeste, o palhaço obteve 29.071 votos, dos quais 9.402 em Osasco, 5.496 em Carapicuíba, 4.222 em Barueri e 3.207 em Cotia.

Votação de Tiririca na região:

Osasco: 9.402 votos

Carapicuíba: 5.496

Barueri: 4.222

Cotia: 3.207

Itapevi: 2.623

Jandira: 1.473

Santana de Parnaíba: 1.413

Vargem Grande: 803

Araçariguama: 268

Pirapora do Bom Jesus: 164