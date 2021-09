Toyota vai gerar 850 vagas de emprego com terceiro turno na fábrica de Sorocaba

A Toyota do Brasil anunciou que sua planta industrial de Sorocaba começará a produzir em três turnos a partir de janeiro de 2022. A iniciativa tem como objetivo aumentar a produção dos modelos Yaris, Etios (somente para exportação) e Corolla Cross atendendo à crescente demanda por esses produtos no Brasil e na América Latina e faz parte da estratégia de crescimento da Toyota, apesar dos desafios que toda a indústria enfrenta por conta da pandemia de covid-19.

A decisão da Toyota em operar 24 horas em Sorocaba elevará em 25% seu volume de produção anual, de 122 mil unidades para 152 mil, o que também contribuirá para atender a maior oferta de produtos da empresa no Brasil e na América Latina, principalmente impulsionada pelo excelente desempenho do Corolla Cross, o primeiro SUV da marca produzido no País e comercializado em 22 países da região.

O processo de contratação para preencher a mão de obra referente ao 3º turno se dará ainda em setembro. Serão cerca de 450 novas vagas para a unidade de Sorocaba e cerca de 50 outros postos de trabalho distribuídos nas outras unidades da Toyota no país. A geração de empregos também impactará a cadeia de fornecedores da Toyota, que prevê contratação de 350 novos colaboradores para atender ao aumento de volume.

“Trabalhamos duro para criar esse momento importante da história da Toyota no Brasil. Ele está sendo possível graças à excelente integração que fizemos com todos os públicos envolvidos nessa iniciativa – colaboradores, sindicato, fornecedores, concessionários e governo. Além disso, tenho certeza de que esses 850 empregos diretos e indiretos que serão gerados impactarão positivamente a sociedade brasileira nesse período tão delicado que todos vivemos”, afirma Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil.

Veículos eletrificados

Com essa iniciativa, a unidade de Sorocaba se consolidará como a maior produtora de veículos eletrificados da América Latina, em mais um passo da empresa na busca pela massificação de tecnologias mais limpas e consequente avanço no compromisso de neutralidade de carbono na região.

Depois de ter sido a primeira a oferecer um veículo híbrido no mercado brasileiro, o Prius, em 2013, e de ter lançado o primeiro híbrido flex do mundo em 2019, o Corolla sedã, produzido em Indaiatuba, a Toyota sedimentou esse caminho com a chegada do Corolla Cross híbrido flex em março deste ano, modelo produzido em Sorocaba e o responsável por ampliar as fronteiras da empresa para mais países da região.