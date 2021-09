Wesley Safadão lança ‘Não Faz Como Eu’ em parceria com o rapper porto-riquenho Guaynaa

Wesley Safadão apresenta o álbum “WS Sem Limites Deluxe”. Além de trazer as nove faixas já conhecidas do público, o Deluxe chega ainda com a nova música ‘Não Faz Como Eu’, com a participação do rapper porto-riquenho Guaynaa.

A faixa, que une o ritmo latino com uma pegada de reggaeton e a brasilidade do forró, chega ainda com um clipe – e é uma grande promessa e aposta de Safadão para seus próximos passos na carreira, que envolvem shows em territórios internacionais, como México e Estados Unidos.

A parceria entre os artistas deu tão certo que a amizade se estendeu também para a vida pessoal. Com mais de 11,6 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e conhecido pela canção “ReBoTa”, que se tornou seu primeiro hit a alcançar a parada de músicas latinas da Billboard, em abril de 2019, Guaynaa namora a influenciadora Lele Pons e ambos se tornaram muito próximos da família Safadão. Quem sabe novas parcerias não se firmam?

“Eu gosto de inovar, fazer colaborações que somam. Conhecer e poder gravar com o Guaynaa foi um presente. Além de muito talentoso e ter contribuído demais pro projeto, ele é um cara fantástico. Já podemos pensar num álbum em espanhol, o que acham?”, diz Wesley Safadão.

“Não Faz Como Eu” já está disponível em todos os apps de música e no YouTube oficial do cantor, que conta com mais de 6,7 bilhões de views e 13,1 milhões de inscritos.

Álbum “WS Sem Limites Deluxe” – Wesley Safadão

Tracklist: 1) Ele Não Te Merece / 2) P**ra Louca / 3) Passatempo / 4) Riqueza / 5) Tá na Boca do Povo / 6) Nota Eu / 7) Me Surpreende / 8) Eu pulo, Eu passo / 9) Chamego Viciante / 10) Não Faz Como Eu (feat. Guaynaa)