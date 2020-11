Trânsito terá alterações na região central de Itapevi a partir desta sexta (20)

Em Itapevi, o trânsito na região central sofrerá alterações a partir desta sexta-feira (20), por conta da nova fase das obras de canalização do Córrego Paim, entre a Rotatória da Cohab e a Av. Rubens Caramez, sentido Cotia.

Todas as vias alternativas já estão devidamente sinalizadas. A intervenção deverá acontecer até janeiro, previsão de conclusão da obra.

Rotas Alternativas

O acesso a Cotia para carros de passeio: Para motoristas de carros pequenos que estejam no Corredor Oeste ou na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva o acesso deverá ser feito pela nova via de entrada da Cohab, seguindo até a Rua Líbano, Avenida Pedro Paulino e ruas Antonio Quintino de Oliveira, Primo Alphi, Benedito Pinto Silicani, Benedito Araújo Novaes, Riu Purus, Osvaldo Pires Barbosa, Domingos da Silva e, finalmente, Rubens Caramez.

O acesso a Cotia para caminhões e ônibus: Para caminhões e ônibus que estejam no Corredor Oeste ou na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva o acesso deverá ser feito pela nova via de entrada da Cohab, seguindo até a Rua Líbano, Avenida Pedro Paulino, fazendo o retorno no Centro de Reabilitação, voltando pela Pedro Paulino, entrando à direita na Rua Somália, depois na Japi, até Rua Gênova, seguindo pela Benedito Pinto Silicani, Benedito Araújo Novaes, Riu Purus, Osvaldo Pires Barbosa, Domingos da Silva e, finalmente, Rubens Caramez.

Sentido Cotia-Centro: Já para quem vem de Cotia, sentido Centro de Itapevi, a rota serve para carros pequenos, caminhões ou ônibus: quem estiver vindo pela Avenida Rubens Caramez, acessar a Rua Roque Alves Mendes, Serra da Tabatinga, Serra do Tucumaque, Rua Samanta, Serra do Parima, XII de Setembro (altura da Praça do Biru), Rua Luiz Reviglio, Av. Claudionor Bruno (antiga Vale do Sol), Av. Vereador Francisco Benedito Chaves, Rua Catarina Durante de Camargo, Dr. José Pedro de Castro, Rua Manoel Alves Mendes, Av. Luiz Manfrinato, R. Professor Irineu Chaluppe e, finalmente, até o Viaduto José dos Santos Novaes.

Canalização

Visando evitar alagamentos na região do Córrego Paim, a administração municipal iniciou, em março, a canalização do rio. No trecho da Avenida Rubens Caramez foram abertas duas pistas em cada lado da via, nos sentidos Centro e Cotia, com extensão total de 474 metros.

A medida deve reduzir congestionamentos na região até a Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, além de eliminar os frequentes alagamentos e enchentes provocados pelas cheias do Córrego Paim, assim como promoverá a recuperação do curso da água.

As melhorias também englobam a execução das galerias de águas pluviais no trecho da Avenida Rubens Caramez, que será ampliado, e nas ruas do entorno: Witermite José Cerqueira, Francisco Correa, São Judas Tadeu, Angelina Barreto, Ana Maria Vaz e Rua Domingos da Silva.