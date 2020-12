Tributo à banda Queen é atração em Osasco

O teatro Aspro, em Osasco, será palco para o tributo à banda britânica de rock Queen na sexta-feira (11), a partir das 21h. O espetáculo musical, com duração de 100 minutos, será apresentado pela banda Queen The History.

Para produzir a atração, a banda estudou a história, musicas, épocas da vida e performance em palco para trazer aos fãs, por meio de uma viagem na história de vida do vocalista Fred Mercury, uma experiência inesquecível com figurinos, interpretações e cenas marcantes.

Clássicos do rock, como “Bohemian Rhapsody”, “We are the Champions”, “Love of My Life” e “We Will Rock You” , que perpetuam entre os amantes do gênero e da banda até o os dias atuais também serão relembrados na apresentação.

Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 70 mais taxa e podem ser encontrados no site da Bilheteria Express. O teatro Astro está localizado na rua Joaquim Dias de Oliveira Remedios, 22, na Vila dos Remédios, em Osasco.

Serviço

Tributo à banda Queen – Queen The History em Osasco

Quando: sexta-feira 11/12 às 21h //

Onde: Teatro Aspro – Rua Joaquim Dias de Oliveira Remedios, 22, Vila dos Remédios //

Ingressos: Entre R$ 35 e R$ 70 mais taxa – disponíveis em www.bilheteriaexpress.com.br