Filme Natal Sob Fogo Cruzado acaba de chegar à Netflix

O filme original da Netflix Natal Sob Fogo Cruzado acaba de chegar à plataforma de streaming, que segue acrescentando novos títulos à sua grade de produções natalinas. O longa alemão mistura comédia e suspense, e tem no elenco Kostja Ullmann, Alli Neumann e Sascha Alexander Gersak.

Na trama, enquanto passa um tempo perto da natureza com sua nova namorada, o jovem Samuel (Kostja Ullmann) ouve barulhos estranhos na floresta e decide checar. Ele se depara com a execução de um assassinato e consegue fugir junto com o alvo do crime. Apesar dos perigos constantes, a nova garota tenta encontrá-los enquanto luta contra os criminosos que também estão atrás da dupla.

Outras estreias na Netflix

Entre as estreias de destaque dessa semana na plataforma estão a primeira temporada da série Detention, o filme Mank e a produção brasileira Tudo Bem no Natal que Vem, que chegaram nesta sexta-feira (4).

