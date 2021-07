Trocado por Eduardo Costa reclama que ex-mulher ainda não lhe pagou pensão e “paga de rica”

O estudante de engenharia Eduardo Polastreli, trocado pela ex-mulher, Mariana Polastreli, pelo cantor Eduardo Costa, reclama que ela não está arcando com o compromisso de pagar pensão, já que ele ficou com a guarda de dois, dos três filhos que tiveram juntos, enquanto “fica pagando de rica”.

“Na audiência, ela bateu no peito dizendo que iria dar a pensão, que eu realmente pedi pra ajudar com os dois que ficaram na minha guarda. E até hoje não deu 1 centavo, está atrasada desde dia 15 de julho”, declarou o ex-marido, em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”.

Ele reclama ainda que a ex, que é empresária e influenciadora digital, abandonou até a loja que eles mantinham juntos: “O dinheiro que eu tenho para fazer as despesas são da loja que também é minha! E lá, uma vez ou outra, eu pego pra pagar contas da própria loja que ela abandonou. Eu tenho minhas rendas e não dependo de dinheiro dela. A pensão foi exigida porque ela está pagando de rica”, disse.

Já Mariana reclama que o ex quer se bancado por ela. “Sou a provedora do lar, única e exclusivamente. Ele é mantido por mim desde 2014, cursa Engenharia em uma faculdade à distância que eu pago. São R$ 500 por mês debitados no meu cartão de crédito. Ele não tem conta no nome dele, nada. E perdeu o porto seguro dele, que sou eu. Eu faço papel de mãe do Eduardo, que depende de mim financeiramente e emocionalmente. Ele está sendo covarde e foi dominado pela ira, por isso está fazendo tudo isso”, reclamou, também em entrevista a Leo Dias.

“Amolando o chifre”

Em junho, Eduardo tornou público o caso da ex com o sertanejo e reclama que foi traído: “fiquei amolando o chifre”. Em meio à repercussão do caso, ela e o cantor negaram que tivessem iniciado o relacionamento enquanto Mariana ainda estava casada. Eles assumiram o romance esta semana, quando ela postou uma foto na qual aparece junto a Eduardo Costa e diz que o cantor “tem dona”.