UNIFIEO abre inscrições para vestibular com desconto na matrícula em 23 cursos

O Centro Universitário Fieo (UNIFIEO) está com as inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2022, em 23 cursos presenciais de bacharelado, licenciatura e tecnólogos.

publicidade

Neste vestibular, são oferecidos os seguintes cursos no Campus Vila Yara, para quem optar pelo bacharelado: administração, ciências contábeis, comércio exterior e negócios internacionais, comunicação social, publicidade e propaganda, design digital, direito, educação física, engenharia de controle e automação, engenharia de produção, farmácia, fisioterapia, psicopedagogia e química.

Entre os cursos superiores de tecnologia estão: tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, estética e cosmética, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística e processos gerenciais. Já para quem deseja ministrar aulas, o UNIFIEO oferece os cursos de licenciatura em educação física, geografia, história, letras, matemática, pedagogia e química.

publicidade

As inscrições para participar do processo seletivo devem ser realizadas no site www.unifieo.br/. A prova tem caráter meritório e quanto maior a nota, mais descontos nas mensalidades o candidato poderá obter.

OPORTUNIDADES// Vagas abertas de pedreiro, serralheiro, auxiliar de manutenção e mais em Jandira