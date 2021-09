UNIFIEO tem inscrições abertas para vestibular com matrícula grátis em mais de 30 cursos

Estão abertas as inscrições para o tradicional Vestibular de Inverno do Centro Universitário Fieo (UNIFIEO). São oferecidos mais de 30 cursos de graduação, superior de tecnologia e licenciatura com isenção na taxa de matrícula.

Neste vestibular estão disponíveis ps cursos de bacharelado de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior e Negócios Internacionais, Publicidade e Propaganda, Design Digital, Direito, Educação Física, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Pedagogia, Psicopedagogia e Química.

Já os cursos superiores de tecnologia oferecidos são Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Para quem deseja ministrar aulas, o UNIFIEO oferece os cursos de Licenciatura em Educação Física, Geografia, História, Letras (Português/Inglês), Matemática, Pedagogia e Química.

UNIFIEO oferece ainda 50% de desconto nas mensalidades para alunos transferidos, que são aqueles que estiverem regularmente matriculados ou com sua matrícula trancada em outra instituição de ensino superior no semestre atual ou no semestre anterior à sua solicitação de transferência.

Inscrições no vestibular do UNIFIEO:

Os interessados têm até o dia 15 de setembro para se inscrever por meio do site www.unifieo.br ou no Campus Vila Yara. Já a prova será realizada de forma online devido às restrições impostas pela pandemia.

O fazer o exame, os candidatos concorrem a bolsas/descontos de 20% a até 100%. Além disso, as notas do ENEM também podem ser utilizadas para conseguir bolsas/descontos de até 100%. Mais informações podem ser obtidas no site www.unifieo.br.

