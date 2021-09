Cotia abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos

A Prefeitura de Cotia, por meio do Departamento de Zoonoses, abriu as inscrições para a Campanha de Castração de Cães e Gatos gratuita que acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro, no Parque Turiguara. Durante a ação, serão arrecadados alimentos não perecíveis e ração animal.

Será permitido a inscrição de apenas um animal (cão ou gato) por domicílio. As vagas são limitadas e serão castrados 150 animais em cada dia de campanha. Além disso, só serão válidas as inscrições de moradores de Cotia com comprovação de endereço.

A Prefeitura de Cotia informa aos tutores que a castração pode ser feita em animais com idade a partir de quatro meses. Fêmeas que estiverem amamentando não podem passar pela esterilização cirúrgica.

Todos os protocolos sanitários de prevenção à covid-19 serão adotados, como a disponibilização de álcool gel, respeito ao distanciamento, entrada de apenas um adulto conduzindo o animal e uso correto de máscara (cobrindo boca e nariz).

Inscrições

Para agendar a castração gratuita em Cotia no dia 18 de setembro, basta acessar e preencher o formulário neste link (https://forms.gle/sgsAJaXaKaB7MBjK8)

Já no dia 19, o link é https://forms.gle/JXvBCpcBDGTbkgEt5.

Lembrando que as vagas são limitadas a 150 animais por dia e serão preenchidas por ordem de solicitação.

