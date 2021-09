Inscrições abertas para processo seletivo com 36 vagas de agente de saúde em Carapicuíba

Estão abertas as inscrições do processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba para 36 vagas de agente comunitário de saúde. O salário é de R$ 1.550, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

publicidade

As vagas são para atuar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s): Cohab 2 (6), Vila Dirce (6), Natercio (5), Cohab 5 (5), Florispina de Carvalho (5), Adauto Ribeiro (2), Vila Helena (1) e Central (1).

Os candidatos devem ter ensino fundamental completo, estar em dia com o serviço militar, além de residir próximo ao local de atuação. Na data da contratação é necessário ter idade mínima de 18 anos. O contrato será de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período.

publicidade

As provas objetivas estão previstas para o dia 24 de outubro, em locais e horários a serem comunicados no Diário Oficial por meio de Edital de Convocação e divulgados através do site www.concursosrbo.com.br.

Inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba para agente de saúde:

As inscrições vão até o dia 7 de outubro, pelo site RBO Concursos (www.concursosrbo.com.br), com taxa de R$ 25,44.

publicidade

Leia o edital completo.

OPORTUNIDADES// Empresa abre processo seletivo de trainees exclusivo para negros com salário de R$ 5,6 mil