Supercine hoje (11/09) exibe Mais Forte Que O Mundo: A História De José Aldo na Globo

O Supercine hoje (11/09) tem como atração o filme Mais Forte Que O Mundo: A História De José Aldo na Globo. O longa será exibido por volta das 2h10 deste sábado para domingo, logo após Boxe.

Supercine hoje (11/09) – Mais Forte Que O Mundo: A História De José Aldo

Sinopse: Nascido e criado em Manaus, José Aldo precisa lidar com a truculência do pai, seu José, que além de se embebedar constantemente, ainda por cima bate na esposa, Rocilene, com frequência. Enfrentando constantemente seus demônios internos, Aldo encontra na luta sua válvula de escape.

Acreditando em seu futuro como lutador, ele aceita se mudar para o Rio de Janeiro e morar de favor no pequeno alojamento de uma academia. Lá, ele recebe o apoio do amigo Marcos Loro e conhece Vivi, uma jovem que vai constantemente à academia. Precisando ralar um bocado para se manter, Aldo, enfim, consegue um voto de confiança do treinador Dedé Pederneiras, iniciando assim sua carreira no mundo do MMA.

O filme Mais Forte Que O Mundo: A História De José Aldo também está disponível no Globoplay.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Mais Forte que o Mundo: A História de José Aldo

Elenco: José Loreto, Cléo Pires, Milhem Cortaz, Romulo Neto, Claudia Ohana, Robson Nunes

Direção: Afonso Poyart

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Ação