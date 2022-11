Vacinação contra Covid em crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades começa nesta segunda (21) em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi começa nesta na segunda-feira (21) a vacinação contra a Covid-19 para todas as crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades.

A vacinação será feita por agendamento. Os pais devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima e solicitar a confirmação do dia e horário para vacinar as crianças, depois de confirmada a comorbidade.

A imunização para este público será feita com a vacina Pfizer Baby. Essa vacina será aplicada em três doses, com intervalo da primeira para a segunda de quatro semanas e da segunda para a terceira, de oito semanas.

Entre as comorbidades indicadas estão diabetes, cardiopatias, pneumopatias crônicas graves, doenças renais e neurológicas, imunocomprometidos, síndrome de down, entre outros.

Dia D

A Prefeitura de Itapevi anuncia que no dia 26 fará um dia D de mobilização para vacinação contra a Covid-19 e atualização da caderneta de crianças e adolescentes com outras vacinas.

No Dia D todas as unidades básicas de saúde de Itapevi estarão aplicando os imunizantes das 8h às 16h, com entrega de senhas até as 15h.