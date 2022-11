Cidades da região celebram o Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra, comemorado neste domingo (20) será celebrado pelas cidades da região. Muitas estão se mobilizando e realizando eventos que promovem a reflexão sobre a importância da concientização sobre racismo, promoção da igualdade racial, preservação histórica, ancestralidade, entre outros.

publicidade

O Dia da Consciência Negra recorda a data em que Zumbi dos Palmares foi assassinado, 20 de novembro de 1695. Zumbi foi líder do Quilombo de Palmares, um refúgio dos escravos, e durante sua vida lutou contra a escravidão.

Veja aqui como a data está sendo celebrada em cada cidade.

publicidade

Osasco

A Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) da Prefeitura de Osasco preparou uma série de atividades gratuitas para compor a Semana do Novembro Negro, de 16 a 26 de novembro, que traz como tema: “A liberdade que habita em mim”.

publicidade

Na programação haverá apresentação cultural e de moda afro até o dia 6/12, das 12h às 20h, no Super Shopping (Av. dos Autonomistas, 1828 – Centro).

A Casa de Angola, do Km 18, foi palco da apresentação “Liberdade Religiosa e a Umbanda” no dia 16 e no dia 8 foi realizada uma capacitação com o DR Helio Silva, ex-secretário de justiça e especialista em racismo institucional, cujo publico foram representantes da segurança pública, para assim, buscar desconstruir o racismo em suas diversas frentes de atuação.

Cotia

Em Cotia, uma Caminhada pela Cultura de Paz e a Consciência Negra marcou a data.

Realizada no domingo (13), em Caucaia do Alto, a caminhada reuniu representantes de diversos movimentos culturais e religiosos. A celebração contou ainda com atrações para pessoas de todas as idades.

A Caminhada Pela Cultura da Paz partiu da entrada do distrito (ao lado do estádio de futebol) até a Praça dos Romeiros, onde a Prefeitura de Cotia montou uma estrutura com show, apresentações culturais, tendas, exposições, atividades para crianças, entre outras.

O Movimento de Cultura de Paz Cotia nasceu por iniciativa de representantes de religiões de matriz africana, Candomblé e Umbanda. Inicialmente, o evento foi batizado de Caminhada do Axé. Porém, os próprios integrantes das casas de matriz africana defenderam que o movimento fosse inclusivo, de defesa dos direitos todas as culturas e suas manifestações, promovendo valores e uma nova atitude e uma nova relação humana: de respeito ao comportamento, à crença religiosa e sua profissão de fé, aos povos e suas origens, gênero, promoção da solidariedade e dos direitos humanos, da democracia e da preservação do planeta. A partir desta atitude várias outras entidades se juntaram ao movimento, tornando-se inter-religioso e multicultural.

E hoje (18), a partir das 18h, será realizada a sessão solene, aberta ao público, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra [20 de novembro], na Câmara Municipal de Cotia. O evento terá a presença de representantes do movimento Caminhada Pela Cultura de Paz e Não-Violência de Cotia, de artistas locais e de representantes de religiões de matrizes africanas.

O objetivo do evento é promover uma reflexão sobre a atual conjuntura do povo negro no país e está sendo organizado com o apoio das Secretarias dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher e da Cultura e Lazer. Entre as atrações confirmadas estão os cantores de Cotia, Karen Santos e Fábio Maganha, que farão o lançamento de uma música produzida especialmente para a data.

“Em Cotia o canal de reflexão, de conscientização, de combate ao preconceito e ao racismo está sempre aberto. Contamos com a presença da população neste evento que buscará, entre outros, debater, criar e fortalecer políticas públicas que corrijam injustiças com o povo preto e que dissolva o racismo que ainda se faz presente”, disse Gilmar de Almeida, gestor cultural de Cotia.

Para o presidente da Câmara, vereador Celso Itiki, a sessão solene do Dia da Consciência Negra ratifica a preocupação do poder legislativo com a causa. “Aqui [Câmara] é a casa de leis, é o local onde são discutidas e aprovadas as políticas públicas que resultam em ações que contemplam toda a sociedade e esta sessão solene reforça a preocupação do poder público com esta causa”, disse o vereador.

Itapevi

Em Itapevi, durante todo o mês, estão sendo realizadas ações para promoção da igualdade racial. É a I Jornada de Promoção da Igualdade Racial, uma série de eventos lançados a partir do dia 10 que promovem a conscientização do tema por meio de ações culturais e artísticas, palestras, rodas de conversa e exposições.

Coordenada pela Comissão de Promoção da Igualdade Racial (PRORACIAL), o trabalho da comissão é voltado à prevenção, ao combate ao racismo, à discriminação e ao preconceito racial, assim como as ações desenvolvidas para a valorização da população negra de Itapevi.

A primeira exposição “Afroindígena” apresenta cenas cotidianas de negros e indígenas, e segue até o dia 19 no Itashopping Centro (R. Leopoldina de Camargo, 260); entre os dias 26 e 27, a mostra poderá ser apreciada pelo público do Parque da Cidade (R. Prof. Dimarães Antonio Sandei, s/n, Cidade Saúde).

Já a segunda exposição: “Pretos e Pretas do Brasil” apresenta expoentes da história, como Zumbi dos Palmares, Aleijadinho, Tia Ciata, Dandara, Gilberto Gil, Machado de Assis, Ruth de Souza, Djamila Ribeiro, Mãe Menininha de Gantois, entre outros. Após a apresentação no dia oficial da abertura, a mostra segue para a Biblioteca Municipal (Av. Luís Manfrinato, 194, Centro), e fica até essa sexta-feira (18). De 19 a 25/11, as obras ficarão expostas no Itashopping Centro, e nos dias 26 e 27/11, no Parque da Cidade.

Concurso de Poesias

Nessa sexta-feira (18) será a premiação do Rima Preta – 3º Concurso de Poesias sobre a Consciência Negra. O evento será às 18h, na Biblioteca Municipal (Av. Luís Manfrinato, 194, Centro).

Afroempreendedorismo

No sábado (19), será realizado um dia especial para celebrar o afroempreendedorismo, no Itashopping Centro, das 9h às 22h, com stands de moda e quiosques de alimentação. O desfile de “Moda Africana” começa às 18h, na passarela que será montada na rua, e, às 19h30, apresentação do grupo Senhores do Samba.

Educação Antirracista

No dia 26, o Parque da Cidade, das 9h às 13h, recebe as Mesas Temáticas, com rodas de conversa sobre Educação Antirracista, a importância de dados estatísticos sobre a população negra e marco legal. No domingo (27), ainda no Parque da Cidade, a partir das 10h, será realizada a Ação Multicultural, com abertura multirreligiosa e apresentações artísticas e culturais, com grupos de capoeira, Puff e Thay – TJ Twins, Nigga Samorais, Star Dja, DJ Brotinho, Nelsinho, Grupo 13 de Maio e Samba Cururuquara, QuemÉDiSamba e Senhores de Samba.

Jandira

A Prefeitura de Jandira realizará neste sábado (19), a partir das 10h, evento especial para celebrar Dia da Consciência Negra.

O evento, realizado pela Diretoria de Políticas para Mulher e Igualdade Racial, será na Praça Anielo Gragnano, popularmente conhecida como Praça Central, e terá como objetivo conscientizar a população sobre a importância da causa da consciência negra.

Os organizadores pretendem que a ação aborde os principais temas do dia como o racismo, a discriminação, a igualdade social, a inclusão do negro na sociedade, a religião e cultura afro-brasileiras, sejam discutidos a fim de conscientizar todos os munícipes.

Haverá ainda apresentação de escola de samba.

Carapicuíba

Neste domingo (20), a Prefeitura de Carapicuíba realizará evento do Dia da Consciência Negra, a partir das 9h, na Praça da Aldeia.

O dia terá diversas atrações culturais como palestras, música, exposição, poesia, artesanato, dança afro, entre outras.

Barueri

No domingo (20), como parte da programação cultural especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra, a Secretaria de Cultura de Barueri realiza o Samba da Consciência Negra.

A roda terá como atrações os grupos Projeto Senhores do Samba, Keilla Regina, Só Pra Mulheres Pra Cantar, Ste Oliveira, Liga das Escolas de Samba com apresentação de Escola Oba Oba e Hip Hop: Show de Flexas.

Será na Alameda Wagih Salles Nemer (Ao lado da Fatec Barueri), das 14h às 19h.