CiOeste elege Josué Ramos, prefeito de Vargem Grande Paulista, para o comando da entidade

O CiOeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) realizou na manhã desta sexta-feira (18), reunião geral extraordinária com os prefeitos que compõem o Consórcio. Na oportunidade, o prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, foi eleito para presidir a entidade a partir de 1º de janeiro de 2023, tendo como vice-presidente o prefeito de Araçariguama Rodrigo Andrade. Jorge Lapas foi reconduzido como secretário Executivo da entidade.

Ramos entra no lugar do prefeito de Osasco, Rogério Lins, que presidiu o CiOeste em 2021 e 2022. “Desejo ao prefeito Josué toda sorte do mundo, pois ele é um grande prefeito da nossa região. Foi eleito por unanimidade e com o consenso de todos os prefeitos por tratar-se de um grande nome para continuar esse trabalho que é fundamental para toda nossa região. Me coloco agora à disposição como colaborador para que nossa região continue fazendo a diferença no Estado e em nosso País”, destacou Lins.

Rogério adiantou que em breve vai fazer um balanço de sua gestão. “Vamos mostrar tudo que conseguimos avançar. Meu sentimento aqui é de gratidão a Deus e a toda a equipe do CiOeste que é formada por excelentes profissionais. Agradeço a todos os prefeitos pela confiança. Enfrentamos nesse período a pandemia, a crise econômica e não foram tarefas fáceis, mas com grandes líderes regionais, tivemos muito êxito na trajetória e eu só tenho que agradecer a todos”, finalizou.

Por sua vez, o prefeito Josué agradeceu o apoio de todos os prefeitos e da equipe técnica do CiOeste. “Sei do peso da nossa responsabilidade. Fico feliz por ter essa oportunidade, que é única: ser presidente de um Consórcio tão importante como o CiOeste, que representa 10% do PIB econômico do Estado de São Paulo e 3% do PIB nacional, isso é motivo de orgulho”, enfatizou.

Na reunião, os prefeitos também aprovaram a recomendação do uso obrigatório de máscaras no transporte público e repartições públicas, devido ao aumento de casos de Covid-19.