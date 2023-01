Veículo dublê bate na Autonomistas ao fugir da Polícia

A Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente na Avenida dos Autonomistas após os dois baterem o carro enquanto fugiam dos policiais.

Os dois estavam a bordo do carro e mantinham uma vitima de roubo réfem. Quando passaram pelos policiais, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jaguaré, eles já estavam à procura de um veículo com aquelas características que estaria em uma ocorrência de sequestro. Os agentes tentaram a abordagem, mas os criminosos fugiram.

Durante o acompanhamento, a vítima caiu do veículo, que acabou batendo na Avenida dos Autonomista. Em pesquisa sobre o emplacamento, foi possível constatar que se tratava de um veículo dublê.

Os criminosos foram conduzidos ao 5º Distrito Policial e permaneceram à disposição da Justiça.