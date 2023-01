Copinha: Osasco Audax enfrenta o Vasco em casa na noite desta terça-feira

O Osasco Audax entra em campo contra o Vasco, às 19h30, desta terça-feira (10), no estádio José Liberatti, Rochdale, pela Copinha. A equipe vem da vitória contra o Capital (TO), no sábado (7), e segue na briga para se classificar para a próxima fase.

Antes, o estádio em Osasco também recebe a partida entre o Capital e Hercílio Luz, às 17h15.

Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos no site do Sympla. A entrada no estádio ocorre mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

