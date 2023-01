Policlínica de Carapicuíba oferece vacinação, Papanicolau, testes de HIV e mais neste sábado (14)

A Secretaria de Saúde realiza neste sábado (14) uma ação na policlínica de Carapicuíba com diversos serviços à população. A iniciativa chamada “Saúde + Perto de Você” será realizada das 8h às 16h.

Entre os serviços de saúde oferecidos estão: vacinação; testes de HIV, sífilis e covid-19; Papanicolau (para mulheres com idade entre 25 e 69 anos); agendamento de mamografia (mulheres entre 50 e 69 anos); impressão do cartão do SUS; entre outros.

A Policlínica de Carapicuíba fica na rua Zacarias de Medeiros, 400, no bairro Santa Teresa.

