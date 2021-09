Vereadores de Osasco apoiam campanha que incentiva doação de órgãos “Setembro Verde”

Os vereadores de Osasco aprovaram, durante sessão realizada na última terça-feira (14), na Câmara Municipal, uma moção em apoio à campanha Setembro Verde, que conscientiza sobre a importância da doação de órgãos e tecidos.

De autoria da vereadora Ana Paula Rossi (PL), a moção gerou diversos depoimentos na Casa Legislativa osasquense. “A doação de órgãos pode mudar a vida de milhares de pessoas que esperam por um transplante. Por isso, é importantíssimo conscientizar as pessoas”, disse a vereadora.

Ana Paula Rossi, que é transplantada, contou a sua experiência como paciente renal crônica que ficou nove anos na fila do transplante, após conseguir um doador. “Sou muito grata. Hoje estou aqui, totalmente saudável, com uma vida super ativa, graças a uma família com amor ao próximo”.

Segundo a parlamentar, as famílias são as responsáveis por permitir a doação dos órgãos de seus entes falecidos – ato que pode salvar a vida de até oito pessoas. A família que deseja permitir a doação de órgãos deve avisar as autoridades e fazer a autorização. Além disso, todo o processo é custeado pelo SUS.

Doação de órgãos salvou quatro vidas

A vereadora Elsa Oliveira (Podemos) lembrou da influência da vereadora Ana Paula Rossi na época em que sua irmã Geni faleceu, aos 40 anos, em decorrência de um aneurisma cerebral. “A história da Ana Paula foi muito forte para a nossa família. A gente conversou, assim como minhas irmãs e minha mãe, e decidimos doar os órgãos da Geni”, recordou emocionada.

De acordo com Elsa, a doação dos órgãos da irmã permitiu salvar ao menos quatro vidas. “Conseguimos doar os dois rins e as duas córneas”, completou a vereadora.

Medula Óssea

Ainda na sessão, o vereador Laércio Mendonça (PSD) também usou a tribuna para contar a experiência vivida com sua enteada Maria Fernanda, de 11 anos, que passa por tratamento de leucemia e necessita de transplante de medula óssea.

Para ajudar Maria Fernanda e milhares de pessoas que precisam, Mendonça criou recentemente uma campanha de doação de sangue e plaquetas. “Gostaria de pedir que todos abraçassem essa causa, não só da doação de sangue, mas de plaquetas e medula. Isso realmente salva vidas”, concluiu.

