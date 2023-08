Viamobilidade inaugura novo centro de controle em Osasco

A ViaMobilidade inaugurou seu novo CCO (Centro de Controle Operacional) das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda em Osasco. O início das operações do novo centro, localizado no Pátio Presidente Altino, foi no dia 26 de julho.

Segundo a empresa, a nova estrutura vai permitir a integração com outras áreas, como a manutenção e a ouvidoria.

Antes o CCO ficava na Estação Brás, em São Paulo, de onde as linhas 8 e 9 eram controladas desde o início da concessão.

Com a mudança, a área de ouvidoria agora faz parte do novo Centro de Controle Operacional, que conta ainda com uma sala de estratégia, que visa otimizar a tomada conjunta de decisões entre gestores de todas as áreas envolvidas. Foi instalado também no local um cronômetro, que permitirá maior assertividade e clareza sobre o impacto das eventuais ocorrências.

No novo CCO, o painel sinótico, que permite a visualização da operação das linhas em tempo real, agora tem telas de LED.

Apesar da mudança de local, o sistema de sinalização não será alterado. A operação das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda também segue sem alterações para o passageiro.