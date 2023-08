Câmara de Osasco retoma sessões nesta quinta-feira (3)

A Câmara Municipal de Osasco retoma as sessões nesta quinta-feira (3), após um mês de recesso parlamentar. O segundo semestre legislativo promete ser agitado pela expectativa de análise do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2024, que deve ser enviado pelo Executivo até o final de outubro.

O Programa Maria da Penha vai à Escola, por sua vez, está entre as propostas de destaque que tramitam pelas Comissões Permanentes. O projeto busca atender aos requisitos do Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica, bem como do Sistema Nacional de Políticas para Mulheres.

Outra expectativa de debates na Câmara diz respeito à revisão do Plano Diretor. A aprovação do Plano Diretor no município de São Paulo causa reflexos em Osasco e o debate ganha força entre os parlamentares sobre a necessidade da revisão do Plano na cidade.

“É nítida a mudança das características de muitas regiões em Osasco. Estamos vendo a verticalização de Presidente Altino. Com a instalação de grandes empresas na nossa cidade, estamos atraindo mais moradores, pequenas, médias e grandes empresas, e isso impacta na necessidade de ampliarmos a discussão sobre a revisão do nosso Plano Diretor”, afirma o presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos.

Ao longo do recesso, a maioria dos vereadores manteve a visibilidade ativa nas redes sociais, realizando visitas em suas bases eleitorais e intensificando o contato corpo a corpo com a população.

