Victor Frankenstein é atração do Supercine deste sábado (31/10) na Globo

O Supercine de hoje vai exibir o filme Victor Frankenstein na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 1h deste sábado (31/10) para domingo, logo após o programa “Altas Horas”.

publicidade

Victor Frankenstein – Supercine de hoje, sábado (31/10) na Globo

Sinopse: Ao visitar um circo, o cientista Victor Frankenstein encontra um jovem corcunda que lá trabalha como palhaço. Após a bela Lorelei cair do trapézio, o corcunda sem nome consegue salvar sua vida graças aos conhecimentos de anatomia humana que possui.

Impressionado com o feito, Victor o resgata do circo e o leva para sua própria casa. Lá, lhe dá um nome, Igor, e também uma vida que jamais sonhou, de forma que possa ajudá-lo no grande objetivo de sua vida: criar vida após a morte.

publicidade

MAIS INFORMAÇÕES

publicidade

Título Original: Victor Frankenstein

Elenco: James McAvoy, Daniel Radcliffe, Andrew Scott, Daniel Mays

Direção: Paul Mcguigan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Fantasia

…