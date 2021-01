Vídeo mostra homem agredindo cavalo em lagoa de Carapicuíba

Imagens feitas pelo helicóptero do “Brasil Urgente”, apresentado por José Luiz Datena na Band, na tarde desta segunda-feira (04), mostram um homem agredindo um cavalo em uma lagoa em Carapicuíba.

“Não pode se colocar em risco, colocar o bichinho em risco”, criticou Datena, que pediu a atuação da polícia para acabar com as agressões ao animal. O apresentador também chamou o agressor do animal de c*nalha. “Isso é crime. Está tratando mal o bichinho e morrendo de rir”.

Assista ao vídeo abaixo:

A equipe cinematográfica do Brasil Urgente acabou de flagrar essas imagens de um homem agredindo um cavalo dentro da lagoa de Carapicuíba. ABSURDO! pic.twitter.com/Nk1tbMOdCo — Datena (@DatenaOficial) January 4, 2021